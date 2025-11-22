ΔΙΕΘΝΗ
Νικολά Σαρκοζί: Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και έγραψε βιβλίο - Πότε κυκλοφορεί

«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Νικολά Σαρκοζί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Την κυκλοφορία- στις 10 Δεκεμβρίου- του βιβλίου του, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» ανακοίνωσε ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί.

Το βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

Νικολά Σαρκοζί: Οι 3 εβδομάδες στη φυλακή

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012) καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή.

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

 
