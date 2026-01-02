Βέλγιο: Βίαια επεισόδια και συλλήψεις την Πρωτοχρονιά

Ταραχές σημειώθηκαν στις Βρυξέλλες και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, με τα νέα να γίνονται πρωτοσέλιδα του βελγικού Τύπου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μια «πολυάσχολη αλλά γενικά υπό έλεγχο» νύχτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αστυνομία στην πρωτεύουσα ανταποκρίθηκε σε 684 περιστατικά και προχώρησε σε 70 διοικητικές συλλήψεις, διάρκειας έως και 12 ωρών.

Ταραχές στο Βέλγιο την Πρωτοχρονιά

Αστυνομικοί, πλήρωμα ασθενοφόρων και εργαζόμενοι της εταιρείας μεταφορών STIB έγιναν επανειλημμένα στόχος επιθέσεων με πυροτεχνήματα, ενώ αρκετά τραμ και λεωφορεία υπέστησαν ζημιές, την ώρα που μολότοφ και πυροτεχνήματα εντοπίζονταν σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ τραυματιοφορέας δέχθηκε επίθεση από ανήλικο ασθενή, γεγονότα που αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση για τη βία κατά των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάν Καντέν, συνεχάρη δημοσίως τις δυνάμεις ασφαλείας, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική προετοιμασία και ο συντονισμός είχαν ως αποτέλεσμα «πιο περιορισμένα περιστατικά σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια». Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ζήτησε την αυστηρότερη εφαρμογή του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού στο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο χρόνος για δικαιολογίες τελείωσε» και ότι όσοι αναγνωρίζονται ως δράστες πρέπει να τιμωρούνται «στο μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», ιδίως όταν πρόκειται για βία κατά της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έξι άτομα στην περιοχή των Βρυξελλών και δεκαεπτά στην Αμβέρσα τελούσαν ήδη υπό κατ’ οίκον περιορισμό, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για παρελθόντα επεισόδια. Στην Αμβέρσα, συνολικά 104 άτομα συνελήφθησαν, με τη συντριπτική πλειονότητα των προσαχθέντων να είναι κάτω των 20 ετών, στοιχείο που τροφοδοτεί την ανησυχία για την αυξανόμενη εμπλοκή ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων σε βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια εορτασμών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ