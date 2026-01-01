Έκρηξη στο θέρετρο σκι Crans Montana στην Ελβετία - Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε στις 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο Constellation Bar, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τα λεπτά που το μπαρ έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick υποθέτει ότι η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, αλλά η αστυνομία δηλώνει ότι η αιτία παραμένει μέχρι ώρας, άγνωστη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

Εκπρόσωπος της ελβετικής αστυνομίας δήλωσε στο BBC, ότι σύντομα θα υπάρξει μια νέα ενημέρωση από την αστυνομία, ενώ όταν ρωτήθηκε πόσοι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί, ο εκπρόσωπος είπε: «Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Αρκετοί».



Το Crans-Montana είναι πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στις ελβετικές Άλπεις, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την πρωτεύουσα της χώρας, τη Βέρνη.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Με πληροφορίες από BBC