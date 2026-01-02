ΔΙΕΘΝΗ
Ελβετία: Στην αναμονή οι συγγενείς των αγνοούμενων του Crans Montana - Έκκληση για τη 15χρονη Αλίκη

«Εάν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Εάν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι», δηλώνει μητέρα 16χρονου αγνοούμενου

Αστυνομικοί στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο μπαρ και lounge Le Constellation μετά από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana της Ελβετίας, την 1η Ιανουαρίου 2026 / Φωτ: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη με καταγωγή από την Ελλάδα και την Ελβετία, συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Crans Montana.

Στο μπαρ Constellation διασκέδαζαν με αφορμή event για την Πρωτοχρονιά, άτομα ηλικίας από 15 ως 25 ετών τις πρώτες ώρες του 2026. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον απολογισμό των 47 νεκρών από τη φωτιά που ξέσπασε -αριθμό που «δίνει» σύμφωνα με το Sky News το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών- και 115 τραυματιών.

Σύμφωνα με απεσταλμένο της ΕΡΤ, οι οικογένειες των θαμώνων βρίσκονται σε αναμονή για τις οικογένειες των θυμάτων. Ανάμεσά τους, οι γονείς και ο αδελφός της 15χρονης Ελληνοελβετής, Αλίκης Καλλέργη.

«Η 15χρονη αδελφή μου αγνοείται. Δεν έχουμε νέα από τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά. Εάν την έχετε δει ή γνωρίζετε εάν έχει μεταφερθεί κάπου για βοήθεια, παρακαλώ ενημερώστε με. Ήταν μαζί με τρεις φίλους που επίσης αγνοούνται» γράφει ο αδελφός της σε ανάρτησή του, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δηλώνει μητέρα ενός 16χρονου που αγνοείται στο BFM TV.

«Εάν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Εάν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

