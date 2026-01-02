Ελβετία: «Ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, δεν απαντούσε» είπε ο αδερφός της 15χρονης Αλίκης

Επί δύο ημέρες αγνοείται η Αλίκη Καλλέργη, Ελληνοελβετικής καταγωγής και μόνιμη κάτοικος της Ελβετίας, που βρισκόταν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς -μαζί με τρεις φίλες της- στο μπαρ στο Crans Montana, στην Ελβετία, όπου εκδηλώθηκε φωτιά.

Υπενθυμίζεται πως σε νεότερη ενημέρωσή τους, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του καντονιού επιβεβαίωσαν ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι 113 από τους 119 τραυματίες της φωτιάς στην Ελβετία, την ώρα που η οικογένεια της 15χρονης απευθύνει έκκληση για την εύρεσή της. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του αδερφού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τα όσα έχει πει σε μέσα ενημέρωσης.

«Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω να την ψάξω και δεν με άφησαν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν. Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση» περιέγραψε ο αδερφός της 15χρονης.

Οι διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις ελβετικές, καθώς η διαδικασία αναγνώρισης χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα».

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Crans Montana

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται. «Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Ελβετία: Πενθήμερο εθνικό πένθος

Η Ελβετία θα κηρύξει πέντε ημέρες εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 40 νεκρούς της φωτιάς στο Crans Montana.

Τουλάχιστον 115 άτομα, που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στο μπαρ του θερέτρου έχουν τραυματιστεί.

«Ήταν ένα δράμα άγνωστης κλίμακας», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, αποτίοντας φόρο τιμής στις πολλές «νεαρές ζωές που χάθηκαν και διακόπηκαν βίαια» και αναγνωρίζοντας την πυρκαγιά ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στην ιστορία της Ελβετίας.

Η Ελβετία, πρόσθεσε, οφείλει σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, των οποίων τα «σχέδια, οι ελπίδες και τα όνειρα» σταμάτησαν απότομα, να διασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί ποτέ.