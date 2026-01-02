Τα τριήμερα και οι αργίες του 2026

Το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση και αποδράσεις καθώς οι ημερομηνίες των αργιών «σχηματίζουν» αρκετά τριήμερα.

Η χρονιά ξεκίνησε ευνοϊκά, καθώς η Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) έπεσε Πέμπτη, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερο με μία ημέρα άδειας. Το ίδιο ισχύει και για τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου), που είναι Τρίτη, επιτρέποντας επίσης ένα παρατεταμένο διάλειμμα.

Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται στις 16 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο κλασικό τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει Τετάρτη.

Το Πάσχα έρχεται νωρίς, με την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου, ενώ η Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) είναι επίσης αργία.

Η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, διαμορφώνοντας ιδανικό τριήμερο, ενώ του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, δίνοντας ακόμη μία ευκαιρία για απόδραση στις αρχές του καλοκαιριού.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) το 2026 πέφτει Σάββατο, χωρίς επιπλέον όφελος για τους εργαζόμενους.

Αντίθετα, η 28η Οκτωβρίου είναι Τετάρτη, διακόπτοντας ευχάριστα την εργασιακή ρουτίνα.

Το έτος κλείνει θετικά, καθώς τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο στο τέλος της χρονιάς.

Επομένως τα τριήμερα του έτους είναι: