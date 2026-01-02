Φωτιά στο Crans Montana: Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα - Τι πρέπει να διαθέτουν τα νέα κτίρια

Στους 40 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι, από τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του καντονιού Βαλέ, νεκροί από τη φωτιά σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Κραν Μοντανά (Crans Montana) της Ελβετίας, με τις έρευνες ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς να στρέφονται στα κενά ασφαλείας και στις παραλείψεις της διοίκησης του μπαρ.

Ως προς τους τραυματίες στο Crans Montana, ταυτοποιήθηκαν οι 113 από τους 119. Όπως ειπώθηκε, η Αστυνομία και το ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής θεωρεί πως δεν υπήρχαν προδιαγραφές πυρασφάλειας στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους -μέχρι στιγμής- 40 άνθρωποι.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα. Μάλιστα, σχετικά με τα πιο παλιά κτίρια, θα πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής, καθώς δεν δέχονται παρεμβάσεις ενώ στα πιο καινούργια κτίρια υπάρχει προεδρικό διάταγμα που ορίζει τους κανόνες της πυρασφάλειας.

Φωτιά στο Crans Montana: Τι ισχύει για τα νέα κτίρια

Όσον αφορά στα νέα κτίρια, θα πρέπει να τηρούν τα εξής:

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι πυραντοχής κατασκευής με δείκτη τουλάχιστον 60 λεπτών

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στα σημεία διαφυγής και τις εξόδους κινδύνων

στα σημεία διαφυγής και τις εξόδους κινδύνων Θα πρέπει να υπάρχουν σχεδιαγράμματα διαφυγής

Θα πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβέστης ανά 100 τ.μ.

Ανάλογα με τη χωρητικότητα και η έξοδος κίνδυνου: δηλαδή εάν η χωρητικότητα είναι έως 50 άτομα, θα πρέπει να υπάρχει μία έξοδο διαφυγής, εάν είναι ανάμεσα σε 50 με 500 άτομα, θα πρέπει να υπάρχουν δύο έξοδοι, ενώ από 500 έως 800 άτομα, το όριο βρίσκεται στις τρεις εξόδους διαφυγής

Άξιο αναφοράς ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 1.180 έλεγχοι, ενώ βεβαιώθηκαν 114 πρόστιμα,α, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στα 246.943,51€.

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Crans Montana

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.