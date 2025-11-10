ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νικολά Σαρκοζί: Τα πρώτα λόγια του μετά την αποφυλάκιση - «Ο νόμος εφαρμόστηκε»

«Όλη μου η ενέργεια είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνο στόχο: να αποδείξω την αθωότητά μου», γράφει, μεταξύ άλλων, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νικολά Σαρκοζί: Τα πρώτα λόγια του πρώην Γάλλου προέδρου μετά την αποφυλάκιση Facebook Twitter
Ο Νικολά Σαρκοζί/Φωτογραφία: EPA
0

Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μέσω της οποίας ευχαριστεί όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν «και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία».

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί με την κατηγορία περί «εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με την παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι».

Παρέμεινε στη φυλακή για περίπου τρεις εβδομάδες, έως ότου το Εφετείου του Παρισιού αποφάσισε να τον αποφυλακίσει υπό όρους.

Η ανάρτηση του Νικολά Σαρκοζί:

Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλες και όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν, πόσο βαθιά τους ευγνωμονώ. Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης με συγκίνησαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.

Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Όλη μου η ενέργεια είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνο στόχο: να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει - αυτό είναι ένα μάθημα που διδάσκει η ίδια η ζωή.

Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη.

Νικολά Σαρκοζί

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Νικολά Σαρκοζί θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση, με απαγόρευση εξόδου από τη γαλλική επικράτεια, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026.

Το δικαστήριο απαγόρευσε επίσης στον πρώην πρόεδρο να επικοινωνεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στα τέλη Οκτωβρίου, μια συνάντηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε δικαστικούς κύκλους. 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο

Διεθνή / O Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο

Μετά τις απειλές, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την προστασία του Σαρκοζί, τοποθετώντας δύο αστυνομικούς φρουρούς σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Nestflix»: Πώς ένα ριάλιτι σόου με γεράκια έχει καταφέρει να καθηλώσει τους Αυστραλούς στις οθόνες τους

Διεθνή / «Nestflix»: Πώς ένα ριάλιτι σόου με γεράκια έχει καταφέρει να καθηλώσει τους Αυστραλούς στις οθόνες τους

Αυτή την περίοδο, οι θαυμαστές του ριάλιτι παρακολουθούν με αγωνία τη στιγμή που τα μικρά, τα οποία εκκολάφθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα επιχειρήσουν την πρώτη τους πτήση
LIFO NEWSROOM
Ανάσα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα στον γάμο ομοφύλων

Διεθνή / «Ανάσα» για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα στον γάμο ομοφύλων

Οι δικαστές αρνήθηκαν να εξετάσουν υπόθεση που θα μπορούσε να ακυρώσει τη νομιμοποίηση των ομόφυλων γάμων, διατηρώντας σε ισχύ το ιστορικό προηγούμενο του 2015
LIFO NEWSROOM
 
 