Συστάσεις της αστυνομίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω των αγροτικών μπλόκων - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Συστάσεις έκανε η αστυνομία προς τους εκδρομείς, σχετικά με την επιστροφή τους, με αφορμή τα αγροτικά μπλόκα.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Υπενθύμιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Ήπειρο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου υπενθυμίζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας και Ακαρνανίας, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στην Ήπειρο:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 140+891 (Ανισόπεδος Κόμβος Άρτας), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ημικόμβο Κομποτίου (χιλιομετρική θέση 130+513).

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 130+513 (Ημικόμβος Κομποτίου), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας (χιλιομετρική θέση 140+891).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ιόνια Οδός

Στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Αντίρριο – Ιωάννινα).

Περιμετρική Οδός Πατρών

Στον κόμβο Εγλυκάδας, στην Περιμετρική Οδό Πατρών, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Πύργος – Αθήνα).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Μακεδονία

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).