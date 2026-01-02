ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Οι αρχές απέτρεψαν επίθεση με έμπνευση από το Ισλαμικό Κράτος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Στο σημείωμα του 18χρονου που σχεδίαζε την επίθεση, προβλεπόταν να μαχαιρώσει 20 άτομα

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

To υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα να διαπράξει μια επίθεση, εμπνεόμενος από την οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος», και προέβλεπε τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλικός φωτογράφος μοιράζεται την αγαπημένη του φωτογραφία, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια αυθόρμητη στιγμή

Διεθνή / Βασιλικός φωτογράφος αποκαλύπτει σπάνιο αυθόρμητο «κλικ» του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα παιδιά του

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να φωτογραφίζω τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο φωτογράφος Josh Shinner
THE LIFO TEAM
 
 