Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με τη Γάζα

Το πέρασμα της Ράφα, στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, επισκέφθηκε σήμερα η γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ, Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, η επίσκεψη της ηθοποιού στην περιοχή έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα μετά τα δύο έτη πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν στο σημείο καθώς και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην ισοπεδωμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

🇪🇬 🇵🇸 Angelina Jolie visits Egyptian side of Rafah crossing to Gaza



Hollywood star Angelina Jolie has visited the Egyptian side of the Rafah crossing into Gaza, where she spoke with members of the Red Crescent and truck drivers ferrying humanitarian aid, AFP journalists said.… pic.twitter.com/e2TEyWwBnF — AFP News Agency (@AFP) January 2, 2026

