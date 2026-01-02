ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με τη Γάζα

Η Αντζελίνα Τζολί ήθελε να μάθει για την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν στο σημείο

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ ΓΑΖΑ ΡΑΦΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: X
0

Το πέρασμα της Ράφα, στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, επισκέφθηκε σήμερα η γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ, Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, η επίσκεψη της ηθοποιού στην περιοχή έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα μετά τα δύο έτη πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. 

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν στο σημείο καθώς και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην ισοπεδωμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλικός φωτογράφος μοιράζεται την αγαπημένη του φωτογραφία, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια αυθόρμητη στιγμή

Διεθνή / Βασιλικός φωτογράφος αποκαλύπτει σπάνιο αυθόρμητο «κλικ» του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα παιδιά του

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να φωτογραφίζω τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο φωτογράφος Josh Shinner
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν πως εάν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα «διασώσουν» τους διαδηλωτές της χώρας

Διεθνή / Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν πως εάν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα «διασώσουν» τους διαδηλωτές της χώρας

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι Ιρανοί πολίτες διαμαρτύρονται για την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας τους - Εχθές υπήρξαν αναφορές για τουλάχιστον 6 νεκρούς
THE LIFO TEAM
 
 