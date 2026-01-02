Οι φαν της Eurovision ψήφισαν τις αγαπημένες τους συμμετοχές: Ποια ελληνική ξεχώρισαν

Ο φαν της Eurovision κλήθηκαν για ακόμη μια χρονιά από το Songfestival.be, για λογαριασμό του EFR12 Radio, προκειμένου να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια από όλα όσα έχουν λάβει συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η ψηφοφορία διεξήχθη τον Νοέμβριο και τα αποτελέσματα -τουλάχιστον για την 1η θέση- δεν εκπλήσσουν.

Για ακόμη μια φορά, η Loreen επιβεβαιώνει ότι είναι η «βασίλισσα» του διαγωνισμού - περιγραφή που επάξια έχει κερδίσει, μιας και εκτός από τις δύο νίκες της στην Eurovision, κατακτά τώρα και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας.

Με το Euphoria στην πρώτη θέση και το Tattoo στη δεύτερη, η αγάπη των φαν του διαγωνισμού για τη Loreen παραμένει.

Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Shkodra Elektronike με το Zjerm, κερδίζοντας την καλύτερη θέση της Αλβανίας στην ιστορία της ψηφοφορίας. Ακολουθούν: 4ο (Φινλανδία 2023) – “Cha Cha Cha” – Käärijä (-1), 5ο (Ισπανία 2022) – “SloMo” – Chanel (-1), 6ο (Σουηδία 2025) – “Bara Bada Bastu” – KAJ (NEW), 7ο (Σουηδία 2022) – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs (+1), 8ο (Κροατία 2024) – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna (-2) και 9ο (Φινλανδία 2025) – “Ich Komme” – Erika Vikman (NEW).

Οι ελληνικές συμμετοχές που αγαπήθηκαν περισσότερο από τους Eurofans

Η Ελλάδα καταφέρνει να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα με το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι το 2024, ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του διαγωνισμού που είχε κερδίσει το κοινό των streaming υπηρεσιών.

Η Ελένη Φουρέιρα και το Fuego, με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018, κατέλαβε τη 18η θέση, η Αστερομάτα της Κλαυδίας τη 36η, το My Number One της Έλενας Παπαρίζου την 39η, το Die For You της ίδιας την 55η.

Στη θέση 250, η οποία εμφανίζεται και ως η τελευταία, σύμφωνα με το Eurovisionfun, βρίσκεται το (Γερμανία 2021) I Don’t Feel Hate – Jendrik.

Με πληροφορίες από Eurovisionfun