Ελβετία: Στους 47 οι νεκροί του Crans Montana - Aγνοείται νεαρή Ελληνίδα

Αυξήθηκε στους 47 ο αριθμός των νεκρών του Crans Montana της Ελβετίας, από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, σύμφωνα με το ιταλικό ΥΠΕΞ.

Επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, το Sky News μεταφέρει πως οι νεκροί είναι 47 και ο απολογισμός δεν αποκλείεται να «γίνει ακόμη χειρότερος».

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τον αριθμό που έδωσαν χθες οι ελβετικές αρχές, σύμφωνα με τον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους περίπου 40 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νεαρή Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στην Ελβετία.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι 10 Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ενώ πέντε με έξι άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Ελβετία: Στη δημοσιότητα η πρώτη ταυτότητα θύματος

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πολυσύχναστο μπαρ στην Ελβετία είναι ο ταλαντούχος νεαρός Ιταλός γκολφέρ Emanuele Galeppini.

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπό της, η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ αποτίει φόρο τιμής σε έναν «νέο αθλητή που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες», επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητής βρίσκεται ανάμεσα στους -47 κατά το ιταλικό υπουργείο- ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο χιονοδρομικό θέρετρο των Άλπεων.

Ενώ τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει την είδηση, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη, τα ονόματα των θυμάτων.

Ελβετία: Στην αναμονή για την ταυτοποίηση των σορών οι οικογένειες των θυμάτων

Τα εγκαύματα που προκάλεσε η πυρκαγιά κρίνονται κατά περιπτώσεις τόσο σοβαρά που η ταυτοποίηση των θυμάτων -τα περισσότερα από τα οποία είναι άτομα νεαρής ηλικίας- μπορεί να διαρκέσει ημέρες, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Οι γονείς έρχονται αντιμέτωπη με μια μακρά αναμονή, καθώς οι πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν, εάν κάποιος από τους πολίτες τους βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων.

Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό, ότι μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών υπάρχουν Ιταλοί, Γάλλοι και τουλάχιστον ένας Αυστραλός πολίτης.

«Ο πρώτος στόχος είναι να ταυτοποιήσουμε όλες τις σορούς», δήλωσε ο δήμαρχος του Crans-Montana, Nicolas Feraud, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού του Βαλέ, είπε ότι οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά δείγματα και δείγματα DNA: «Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο ευαίσθητες που δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% σίγουροι».

Θύματα της φωτιάς στην Ελβετία είναι ακόμη, περί τα 115 άτομα, που έχουν τραυματιστεί, μερικοί εκ των οποίων φέρουν βαριά εγκαύματα.

«Ήταν ένα δράμα άγνωστης κλίμακας», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, αποτίοντας φόρο τιμής στις πολλές «νεαρές ζωές που χάθηκαν και διακόπηκαν βίαια» και αναγνωρίζοντας την πυρκαγιά ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στην ιστορία της Ελβετίας.

Έκρηξη στο Crans Montana στην Ελβετία: Το χρονικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά φέρεται ξέσπασε στις 1:30 (τοπική ώρα) στο μπαρ Le Constellation, όταν φέρεται να τοποθετήθηκαν πυροτεχνικά στικ ή φωτοβολίδες σε μπουκάλια σαμπάνιας. Δύο γυναίκες δήλωσαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι ένας μπάρμαν μετέφερε μια γυναίκα εργαζόμενη, η οποία κρατούσε ένα από τα μπουκάλια.

Οι φλόγες έφθασαν ως το ταβάνι και μέσα σε δευτερόλεπτα, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε, κατακλύζοντας ένα κατάμεστο υπόγειο γεμάτο θαμώνες. Πολλοί από αυτούς ήταν έφηβοι. Περιγραφές κάνουν λόγο για «ένα κύμα πανικού», καθώς ο κόσμος προσπαθούσε «απεγνωσμένα να διαφύγει» από μια στενή σκάλα.

Το βράδυ της Πέμπτης, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο τσουχτερό κρύο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στο σημείο της πολύνεκρης τραγωδίας. Πολλοί από όσους συμμετείχαν στην αγρυπνία γνώριζαν άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται ή νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένα.

Ο 16χρονος Ulysse Brozzo δήλωσε νωρίτερα ότι αρκετοί φίλοι του βρίσκονταν στο κλαμπ την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Έχει μιλήσει με κάποιους που είναι ασφαλείς, αλλά δεν έχει ακόμη νέα από άλλους που γνωρίζει πως ήταν μέσα όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ένας φίλος φίλου του βρίσκεται σε κώμα στο νοσοκομείο του Σιόν. «Είναι απόλυτη τραγωδία», είπε. «Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα».

Με πληροφορίες από Sky News, The Guardian