Τουρκία: Ο Ερντογάν θα συζητήσει τη Δευτέρα με τον Τραμπ το θέμα της Ουκρανίας και της Γάζας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τη Δευτέρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο θα συζητήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όπως επίσης και τα θέματα που αφορούν τη Γάζα.

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα παραστεί στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», των χωρών δηλαδή που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από Reuters

