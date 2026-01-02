ΔΙΕΘΝΗ
Disney World: Εργαζόμενος τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο 180 κιλών

Η επέμβαση του υπαλλήλου προστάτευσε θεατές από σοβαρό τραυματισμό

Φωτ. El Heraldo de México/χ
Ένας υπάλληλος στο Walt Disney World της Φλόριντα τραυματίστηκε όταν ένας ψεύτικος βράχος 180 κιλών βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω του.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, όπου οι ηθοποιοί αναπαριστούν σκηνές από την ταινία «Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», με εκρηκτικά εφέ.

Το ατύχημα στο Walt Disney World

Ένα από τα σκηνικά αντικείμενα της παράστασης, ένας μεγάλος ψεύτικος βράχος κατασκευασμένος από καουτσούκ βάρους περίπου 180 κιλών, φαίνεται πως απομακρύνθηκε από την προβλεπόμενη τροχιά του και κινήθηκε προς το κοινό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται ο υπάλληλος να στέκεται μπροστά στον βράχο, προσπαθώντας να τον συγκρατήσει με σκοπό να προστατεύσει τους θεατές. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε, πέφτοντας στο έδαφος από την πρόσκρουση, ενώ συνάδελφοί του έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επέμβαση του υπαλλήλου απέτρεψε τον πιθανό σοβαρό τραυματισμό θεατών.

Η Disney σε ανακοίνωσή της δήλωσε ότι «επικεντρώνεται στη στήριξη του μέλους του προσωπικού, το οποίο αναρρώνει» και ότι «η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα».

Η ομάδα ασφαλείας εξετάζει τα αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από CBS News

