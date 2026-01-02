Ελβετία: Η φωτιά στο Crans-Montana ξεκίνησε από κεριά σε σαμπάνια - Η ενημέρωση των Αρχών

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η γενική εισαγγελέας του καντονιού του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, επιβεβαίωσε πως η φωτιά σε μπαρ στο Crans-Montana, στην Ελβετία, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε από σπινθιρίζοντα κεριά, που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλι σαμπάνιας.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Πιλού δήλωσε ότι η εισαγγελική αρχή «δεν φείδεται προσπαθειών για να διαπιστώσει τις συνθήκες αυτού του τραγικού γεγονότος». «Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθιρίζοντα κεριά, γνωστά και ως flares, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας. Τα flares αυτά πλησίασαν υπερβολικά την οροφή. Αυτό οδήγησε σε ένα φαινόμενο που αποκαλείται περιστατικό υπερχείλισης, κατά το οποίο η φωτιά εξαπλώνεται εξαιρετικά γρήγορα» είπε μεταξύ άλλων.

Όπως πρόσθεσε, έχουν εξασφαλιστεί βίντεο και έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από αρκετά άτομα, ενώ σ' αυτά, σύμφωνα με την ίδια, περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης στην Ελβετία, γαλλικής καταγωγής.

«Θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε αν οποιαδήποτε άτομα φέρουν ποινική ευθύνη για το περιστατικό», τόνισε. «Άμα είναι έτσι και αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανοί (σ.σ. εννοεί όσους προκάλεσαν τη φωτιά στο Crans-Montana) η υπόθεση είναι ανοικτή και υπάρχει το ενδεχόμενο για άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση τραυμάτων από αμέλεια».

Ελβετία: Τι ισχύει για νεκρούς και τραυματίες

Στη συνέχεια, στη συνέντευξη Τύπου των ελβετικών αρχών, μίλησε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Γκίσλερ. «Η μοίρα περίπου 150 ανθρώπων μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε.

Όπως είπε, το «πιο σημαντικό καθήκον» αυτή τη στιγμή είναι η ταυτοποίησή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί οι 113.

Ορισμένες από τις εθνικότητές τους έχουν ήδη επιβεβαιωθεί:

71 είναι Ελβετοί

14 Γάλλοι

11 Ιταλοί

4 Σέρβοι

1 Βόσνιος

1 Βέλγος

1 Πορτογάλος

Η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών συνεχίζεται. Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, του Κονγκό, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και των Φιλιππίνων. Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ, Ματιάς Ρενάρ, ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στους συγγενείς που αναμένουν νέα.

Όπως ανέφερε, τουλάχιστον 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, εκ των οποίων περίπου οι μισοί νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο του Βαλέ. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 40 θάνατοι.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι βαθιά ανησυχητικοί», σημείωσε. Μίλησε για την «αφόρητη αναμονή» που βιώνουν οι συγγενείς όσο συνεχίζεται η ταυτοποίηση των σορών. «Πρόκειται για μια τραγωδία για το Βαλέ. Είναι επίσης μια τραγωδία για την Ελβετία και για ολόκληρη την Ευρώπη», κατέληξε.

