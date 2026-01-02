Η αφοπλιστική απάντηση του Κλούνεϊ στον Τραμπ για τα ειρωνικά του σχόλια

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κριτική του τελευταίου για την απόφαση της Γαλλίας να απονείμει γαλλική υπηκοότητα στον χολιγουντιανό ηθοποιό και την οικογένειά του.

Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού ζούσαν επί χρόνια σε ιδιοκτησία τους στη νότια Γαλλία.

Ο Κλούνεϊ έχει εξάρει τους γαλλικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι έχουν διατηρήσει την οικογένειά του σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από την παρεμβατικότητα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη δυνατότητα να μεγαλώσει τα παιδιά του εκτός Χόλιγουντ.

Ο Τραμπ, του οποίου η κυβέρνηση έχει στηρίξει αντι-μεταναστευτικά κόμματα στην Ευρώπη, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Γαλλία είναι ευπρόσδεκτη να «κρατήσει» τον πρωταγωνιστή του Ocean’s Eleven, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής των Δημοκρατικών, χρηματοδότης τους και έντονος επικριτής του προέδρου.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας, η οποία δυστυχώς αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας λόγω της απολύτως φρικτής διαχείρισης της μετανάστευσης», έγραψε ο Τραμπ.

«Ο Κλούνεϊ απέσπασε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική απ’ όση για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Δεν ήταν ποτέ κινηματογραφικός αστέρας· ήταν απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, ο Κλούνεϊ απάντησε στο Hollywood Reporter: «Συμφωνώ απολύτως με τον σημερινό πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».

Η είδηση ότι ο Κλούνεϊ και η οικογένειά του αποκτούν τη γαλλική υπηκοότητα έρχεται λίγο πριν από την αυστηροποίηση των γλωσσικών απαιτήσεων για όλους τους υπόλοιπους αιτούντες, βάσει των νέων μεταναστευτικών κανόνων που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Ο αστικός κώδικας προβλέπει ότι «η γαλλική ιθαγένεια μπορεί να απονεμηθεί με πολιτογράφηση, κατόπιν πρότασης του υπουργού Εξωτερικών, σε κάθε γαλλόφωνο αλλοδαπό που την αιτείται και που συμβάλλει, μέσω της διακεκριμένης προσφοράς του, στην επιρροή της Γαλλίας και στην ευημερία των διεθνών οικονομικών της σχέσεων».

Με βάση τους νέους μεταναστευτικούς κανόνες, οι αιτούντες θα χρειάζονται πιστοποιητικό που να αποδεικνύει γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο που θα τους επέτρεπε την εισαγωγή σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Θα πρέπει επίσης να περάσουν εξέταση γνώσεων πολιτειακής αγωγής.

Ωστόσο, ο Κλούνεϊ έχει παραδεχτεί ότι τα γαλλικά του παραμένουν φτωχά. «Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμη κι αν παραμένω κακός σε αυτήν μετά από 400 ημέρες μαθημάτων», δήλωσε — στα αγγλικά — στο ραδιόφωνο RTL τον Δεκέμβριο.

Η σύζυγός του, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτοχος διπλής υπηκοότητας Ηνωμένου Βασιλείου–Λιβάνου, μιλά άπταιστα γαλλικά.

Ο Κλούνεϊ αγόρασε το Domaine du Canadel, ένα πρώην κτήμα αμπελώνων, κοντά στην πόλη Μπρινιόλ της Προβηγκίας, το 2021. Όπως είπε, εκεί η οικογένειά του είναι «πιο ευτυχισμένη».

Ο υπουργός Εσωτερικών Νουνιέζ δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που ο ηθοποιός και η οικογένειά του έγιναν Γάλλοι πολίτες, λέγοντας ότι η χώρα είναι τυχερή που τους έχει.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η απονομή διαβατηρίων στους Κλούνεϊ «πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος» για την πολιτογράφηση, καθώς «ακολουθήθηκε αυστηρή διαδικασία που περιλάμβανε ελέγχους ασφαλείας, τυπικές συνεντεύξεις πολιτογράφησης στην περιφέρεια και την καταβολή φορολογικών παραβόλων».

Οι Κλούνεϊ «συμβάλλουν μέσω της διακεκριμένης προσφοράς τους στη διεθνή επιρροή και το πολιτιστικό κύρος της Γαλλίας», ιδίως μέσω του ρόλου του ηθοποιού στη κινηματογραφική βιομηχανία, κάτι που «θα συμβάλει στη διατήρηση και την προώθηση της θέσης της Γαλλίας σε αυτόν τον κρίσιμο οικονομικό τομέα», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι «διακεκριμένη δικηγόρος» που «συνεργάζεται τακτικά με ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Γαλλία», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian