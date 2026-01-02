Από το κινητό μέχρι την τηλεόραση: Γιατί θα ακριβύνουν σχεδόν όλα μέσα στο 2026;

Το κόστος πολλών από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά ενδέχεται να αυξηθεί το 2026, καθώς η τιμή της μνήμης RAM —που κάποτε ήταν από τα φθηνότερα εξαρτήματα ενός υπολογιστή— έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία τροφοδοτεί τα πάντα, από smartphones και έξυπνες τηλεοράσεις έως ιατρικές συσκευές.

Η εκτόξευση της τιμής της οφείλεται στην εκρηκτική ανάπτυξη των data centres που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία επίσης απαιτούν μεγάλες ποσότητες RAM.

Αυτό έχει προκαλέσει ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα όλοι να πληρώνουν ακριβότερα.

Οι κατασκευαστές συχνά απορροφούν μικρές αυξήσεις κόστους, όμως οι μεγάλες συνήθως μετακυλίονται στους καταναλωτές. Και αυτές οι αυξήσεις κάθε άλλο παρά μικρές είναι.

«Μας δίνονται προσφορές με κόστος περίπου 500% υψηλότερο σε σχέση με πριν από μόλις λίγους μήνες», δήλωσε ο Στιβ Μέισον, γενικός διευθυντής της CyberPowerPC, εταιρείας κατασκευής υπολογιστών.

Όπως είπε, «θα έρθει η στιγμή» που αυτά τα αυξημένα κόστη εξαρτημάτων θα «αναγκάσουν» τους κατασκευαστές να «πάρουν αποφάσεις για τις τιμές».

«Αν μια συσκευή χρησιμοποιεί μνήμη ή αποθηκευτικό χώρο, υπάρχει πιθανότητα αύξησης τιμής», ανέφερε. «Οι κατασκευαστές θα κληθούν να κάνουν επιλογές, όπως και οι καταναλωτές», τόνισε ο ίδιος.

Η RAM —ή μνήμη τυχαίας προσπέλασης— χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κώδικα όσο λειτουργεί μια συσκευή. Πρόκειται για κρίσιμο εξάρτημα σχεδόν κάθε είδους υπολογιστή.

Χωρίς αυτήν, για παράδειγμα, θα ήταν αδύνατο να διαβάζετε αυτό το άρθρο.

Και επειδή το εξάρτημα αυτό είναι τόσο διαδεδομένο, ο Ντάνι Γουίλιαμς από τον ανταγωνιστικό ιστότοπο κατασκευής υπολογιστών PCSpecialist δήλωσε ότι αναμένει οι αυξήσεις τιμών να συνεχιστούν «βαθιά μέσα στο 2026».

«Η αγορά ήταν ιδιαίτερα δυναμική το 2025 και αν οι τιμές της μνήμης δεν υποχωρήσουν κάπως, θα περίμενα μείωση της καταναλωτικής ζήτησης το 2026», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι έχει παρατηρηθεί «διαφορετικός αντίκτυπος» ανάμεσα στους παραγωγούς RAM.

«Ορισμένοι προμηθευτές διαθέτουν μεγαλύτερα αποθέματα και, επομένως, οι αυξήσεις τιμών τους είναι πιο ήπιες, περίπου 1,5 έως 2 φορές», είπε.

Άλλες εταιρείες, όμως, δεν είχαν μεγάλα αποθέματα και αύξησαν τις τιμές «έως και πέντε φορές».

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει τις τιμές

Ο Κρις Μίλερ, συγγραφέας του βιβλίου Chip War, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «τον βασικό παράγοντα» που επηρεάζει τη ζήτηση για μνήμη υπολογιστών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές «συχνά παρουσιάζουν δραματικές διακυμάνσεις» με βάση τη σχέση προσφοράς και ζήτησης — και αυτή τη στιγμή η ζήτηση είναι σημαντικά αυξημένη.

Ο Μάικ Χάουαρντ από την Tech Insights δήλωσε στο BBC ότι το ζήτημα σχετίζεται με την οριστικοποίηση των αναγκών μνήμης για το 2026 και το 2027 από παρόχους υπηρεσιών cloud.

Αυτό, όπως είπε, έδωσε στους κατασκευαστές RAM σαφή εικόνα της ζήτησης — και ήταν «αδιαμφισβήτητο» ότι η προσφορά «δεν θα καλύψει τα επίπεδα που σχεδιάζουν η Amazon, η Google και άλλοι hyperscalers».

«Με τη σαφή εικόνα της ζήτησης και τους περιορισμούς στην προσφορά να συμπίπτουν, οι προμηθευτές έχουν αυξήσει σταθερά τις τιμές, σε ορισμένες περιπτώσεις επιθετικά», ανέφερε.

«Κάποιοι προμηθευτές έχουν ακόμη και παγώσει την έκδοση τιμοκαταλόγων — μια σπάνια κίνηση που δείχνει βεβαιότητα ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι κατασκευαστές είχαν προβλέψει την κατάσταση και δημιούργησαν αποθέματα εγκαίρως για να μετριάσουν τις αυξήσεις, όμως χαρακτήρισε αυτές τις περιπτώσεις «εξαιρέσεις».

«Στους υπολογιστές, η μνήμη αντιστοιχεί συνήθως στο 15% έως 20% του συνολικού κόστους, όμως οι τρέχουσες τιμές το έχουν ωθήσει στο 30% έως 40%», είπε.

«Τα περιθώρια κέρδους στις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων δεν είναι αρκετά μεγάλα για να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις», εξήγησε ο ίδιος.

Το συμπέρασμα για το 2026

Με τις τιμές να κινούνται ανοδικά, οι καταναλωτές πιθανότατα θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα πληρώσουν περισσότερα ή αν θα αποδεχθούν μια λιγότερο ισχυρή συσκευή.

«Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε υποδηλώνουν ότι οι τιμές και η προσφορά θα αποτελέσουν πρόκληση παγκοσμίως καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και έως το 2027», δήλωσε ο Μέισον.

Κάποιες μεγάλες εταιρείες μάλιστα έχουν στραφεί μακριά από την καταναλωτική αγορά.

Η Micron, μέχρι πρότινος ένας από τους μεγαλύτερους πωλητές RAM, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι θα σταματήσει την πώληση της μάρκας Crucial, προκειμένου να επικεντρωθεί στη ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτό αφαιρεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες από την αγορά», είπε ο Μέισον.

«Από τη μία πλευρά, σημαίνει λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές — από την άλλη, αν όλη η παραγωγή τους στραφεί στην AI, ίσως απελευθερωθεί δυναμικό για τους υπόλοιπους να παράγουν περισσότερα για τους καταναλωτές, οπότε μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση».

Ο Χάουαρντ εκτίμησε ότι ένα τυπικό laptop με 16GB RAM θα μπορούσε να δει το κόστος κατασκευής του να αυξάνεται κατά 40 έως 50 δολάρια το 2026 — αύξηση που «πιθανότατα θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές».

«Τα smartphones επίσης θα δεχθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές τους», είπε.

«Ένα τυπικό smartphone θα μπορούσε να δει το κόστος κατασκευής του να αυξάνεται κατά 30 δολάρια, κάτι που και πάλι πιθανότατα θα μεταφερθεί απευθείας στον καταναλωτή».

Ο Γουίλιαμς σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξει και ένα ακόμη αποτέλεσμα από τις αυξήσεις τιμών.

«Οι υπολογιστές είναι βασικό αγαθό — ένα καθημερινό εργαλείο που οι άνθρωποι χρειάζονται στον σύγχρονο κόσμο», είπε.

«Με την αύξηση των τιμών της μνήμης, οι καταναλωτές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πληρώσουν περισσότερο για την απόδοση που χρειάζονται ή αν θα αποδεχθούν έναν συμβιβασμό με συσκευή χαμηλότερων επιδόσεων».

Υπάρχει, βέβαια, και μία ακόμη επιλογή, όπως λέει ο Γουίλιαμς: οι καταναλωτές μπορεί απλώς να χρειαστεί να «συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την παλιά τους τεχνολογία για λίγο περισσότερο».

