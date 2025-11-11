Οι 20 ημέρες του Σαρκοζί στη φυλακή: «Έτρωγε μόνο γιαούρτια γιατί φοβόταν, δεχόταν απειλές»

Μετά από 20 ημέρες στη φυλακή, τις οποίες είχε περιγράψει ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε με όρους.

Αφού αποχώρησε από τη φυλακή Santé τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, ο Σαρκοζί δήλωσε ότι θέλει να «αποδείξει την αθωότητά του» αναφορικά με την καταδίκη του για «εγκληματική συνωμοσίας και την παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι».

Ο 70χρονος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει».

Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού να τον καταδικάσει σε πενταετή φυλάκιση. Ο ίδιος επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με νέα δίκη να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη άνοιξη. Οι δικαστές αποφάνθηκαν τον περασμένο μήνα ότι, λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» της καταδίκης του, πρέπει να φυλακιστεί ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία έφεσης.

Ωστόσο, το εφετείο του Παρισιού δέχτηκε τη Δευτέρα το αίτημα του Σαρκοζί για αποφυλάκιση.

Οι 20 ημέρες του Σαρκοζί στο προσωπικό του κελί

Ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα, γράφει ο Guardian, που προσθέτει, πως δύο σωματοφύλακες κατέλαβαν ένα γειτονικό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του. Το γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point ανέφερε, ότι έτρωγε μόνο γιαούρτια στη φυλακή, καθώς φοβόταν ότι κάποιο φαγητό μπορεί να είχε «λερωθεί». Είχε τη δυνατότητα να μαγειρεύει μόνος του, αλλά αρνήθηκε, ανέφερε το περιοδικό, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Christophe Ingrain, ο οποίος τον επισκεπτόταν καθημερινά, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί θα ήταν πιο ασφαλής έξω από τη φυλακή παρά μέσα. «Έχει δεχτεί απειλές θανάτου, έχει ακούσει φωνές τη νύχτα και την επείγουσα επέμβαση σε ένα γειτονικό κελί όταν ένας κρατούμενος αυτοτραυματίστηκε».

Όσα είπε ο Σαρκοζί στο Εφετείο

Μέσω τηλεσύνδεσης, ο Νικολά Σαρκοζί είπε στο εφετείο, ότι: «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε όλο το προσωπικό της φυλακής, που είναι εξαιρετικά ανθρώπινο και που έχει κάνει αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό – γιατί είναι εφιάλτης».

«Ποτέ δεν είχα καμία ιδέα ή πρόθεση να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιαδήποτε χρηματοδότηση... Ποτέ δεν θα ομολογήσω κάτι που δεν έκανα... Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι στα 70 μου χρόνια θα βρισκόμουν στη φυλακή. Είναι μια δοκιμασία που μου έχει επιβληθεί. Ομολογώ ότι είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αφήνει σημάδια σε κάθε κρατούμενο, γιατί είναι εξαντλητικό», συνέχισε.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης και ο πρώτος μεταπολεμικός ηγέτης της Γαλλίας που βρέθηκε πίσω από τα σίδερα.

Για τον Μπρουνό Ρεταγιό, επικεφαλής του δεξιού κόμματος του Σαρκοζί, Les Républicains, η αποφυλάκιση του Σαρκοζί ήταν αναμενόμενη, καθώς, όπως έγραψε σε ανάρτηση «αντιμετώπισε αυτή τη δοκιμασία με θάρρος και αποφασιστικότητα».