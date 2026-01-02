Πενθήμερο εθνικό πένθος στην Ελβετία για τους 40 νεκρούς του Crans Montana: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη φωτιά

Η Ελβετία θα κηρύξει πέντε ημέρες εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 40 νεκρούς της φωτιάς στο Crans Montana.

Τουλάχιστον 115 άτομα, που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στο μπαρ του θερέτρου έχουν τραυματιστεί.

«Ήταν ένα δράμα άγνωστης κλίμακας», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Γκι Παρμελέν, αποτίοντας φόρο τιμής στις πολλές «νεαρές ζωές που χάθηκαν και διακόπηκαν βίαια» και αναγνωρίζοντας την πυρκαγιά ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στην ιστορία της Ελβετίας.

Η Ελβετία, πρόσθεσε, οφείλει σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, των οποίων τα «σχέδια, οι ελπίδες και τα όνειρα» σταμάτησαν απότομα, να διασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Έκρηξη στο Crans Montana στην Ελβετία: Το χρονικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά φέρεται ξέσπασε στις 1:30 (τοπική ώρα) στο μπαρ Le Constellation, όταν φέρεται να τοποθετήθηκαν πυροτεχνικά στικ ή φωτοβολίδες σε μπουκάλια σαμπάνιας. Δύο γυναίκες δήλωσαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι ένας μπάρμαν μετέφερε μια γυναίκα εργαζόμενη, η οποία κρατούσε ένα από τα μπουκάλια.

Έκρηξη στο Crans Montana στην Ελβετία: Αγνοούμενοι και τραυματισμένοι

Οι φλόγες έφθασαν ως το ταβάνι και μέσα σε δευτερόλεπτα, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε, κατακλύζοντας ένα κατάμεστο υπόγειο γεμάτο θαμώνες. Πολλοί από αυτούς ήταν έφηβοι. Περιγραφές κάνουν λόγο για «ένα κύμα πανικού», καθώς ο κόσμος προσπαθούσε «απεγνωσμένα να διαφύγει» από μια στενή σκάλα.

Το βράδυ της Πέμπτης, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο τσουχτερό κρύο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στο σημείο της πολύνεκρης τραγωδίας. Πολλοί από όσους συμμετείχαν στην αγρυπνία γνώριζαν άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται ή νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένα.

Ο 16χρονος Ulysse Brozzo δήλωσε νωρίτερα ότι αρκετοί φίλοι του βρίσκονταν στο κλαμπ την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Έχει μιλήσει με κάποιους που είναι ασφαλείς, αλλά δεν έχει ακόμη νέα από άλλους που γνωρίζει πως ήταν μέσα όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ένας φίλος φίλου του βρίσκεται σε κώμα στο νοσοκομείο του Σιόν. «Είναι απόλυτη τραγωδία», είπε. «Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα».

Βίντεο που αναρτήθηκαν από επιζώντες δείχνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται αμέσως επάνω από το μπαρ. Σε άλλο υλικό ζοφερές σκηνές, με πυκνές φλόγες καταγράφονται να ξεπηδούν ορμητικά από σαλόνι στο ισόγειο και αρκετοί να κείτονται ακίνητοι στον δρόμο.

Έκρηξη στο Crans Montana στην Ελβετία: Βαριά τραυματισμένοι με σοβαρά εγκαύματα - Ασθενείς 16 έως 26 ετών

«Διεξάγεται έρευνα. Θα προσδιορίσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού», δήλωσε η εισαγγελέας του καντονιού του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, επιβεβαιώνοντας ότι τα σκαλιά προς το υπόγειο ήταν πολύ στενά. Τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εξόδους κινδύνου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού, Φρεντερίκ Γκίσλερ, ανέφερε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο στις 1:32 π.μ., δύο λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης έκτακτης ανάγκης. Περιέγραψε την κατάσταση ως «πρωτοφανή». Κηρύχθηκε κόκκινος συναγερμός, με την κινητοποίηση πολλών πυροσβεστικών μονάδων, 42 ασθενοφόρων και 13 ελικοπτέρων.

«Πρώτη τους αποστολή ήταν να παράσχουν φροντίδα στα θύματα και να τα κατευθύνουν στα διάφορα νοσοκομεία. Παράλληλα, οι πυροσβέστες διασφάλισαν τον χώρο», είπε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σιόν, της Λωζάννης, της Γενεύης και της Ζυρίχης. Ο Παρμελέν, μιλώντας την πρώτη ημέρα της θητείας του ως νέος αρχηγός του κράτους, δήλωσε ότι κάποιοι από τους επιζώντες είναι «βαριά τραυματισμένοι», με σοβαρά εγκαύματα και βλάβες στους πνεύμονες. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάννης ανακοίνωσε ότι περιθάλπει 22 ασθενείς ηλικίας από 16 έως 26 ετών.

Με πληροφορίες από The Guardian