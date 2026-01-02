Παρίσι: Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε το σπαθί από το άγαλμα της Ιωάννας της Λωραίνης

Το σπαθί από το έφιππο άγαλμα της Ιωάννας της Λωραίνης στην Πλας Σεν-Ογκιστέν, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, αφαίρεσε ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (2/1) από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πηγή κοντά στην υπόθεση και μεταδόθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση λίγο μετά το περιστατικό. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, όταν ο άνδρας -αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων- σκαρφάλωσε στο άγαλμα και αφαίρεσε το μεταλλικό σπαθί που κρατά η μορφή της «Παρθένας της Ορλεάνης».

Αφού κατέβηκε από το άγαλμα, ο άνδρας απομακρύνθηκε σε παρακείμενο δρόμο κρατώντας το σπαθί, πριν τον εντοπίσει και τον συλλάβει αστυνομική περίπολος. Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του 8ου διαμερίσματος, όπου παραμένει υπό κράτηση.

Παρίσι: Παραγγελία για ψυχιατρική εκτίμηση

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική αξιολόγηση του συλληφθέντα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία του Παρισιού δεν έχει απαντήσει επισήμως στα αιτήματα για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για τα κίνητρα του δράστη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες.

