ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ελβετία: Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Ταγιάνι στο Crans Montana - «Να προσδιοριστούν οι ευθύνες για την τραγωδία»

Δεκατρείς Ιταλοί νοσηλεύονται μετά το συμβάν

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΒΕΤΙΑ ΦΩΤΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΤΑΓΙΑΝΙ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Crans Montana της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ταυτοποίηση των νεκρών στην Ελβετία

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλικός φωτογράφος μοιράζεται την αγαπημένη του φωτογραφία, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια αυθόρμητη στιγμή

Διεθνή / Βασιλικός φωτογράφος αποκαλύπτει σπάνιο αυθόρμητο «κλικ» του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα παιδιά του

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να φωτογραφίζω τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο φωτογράφος Josh Shinner
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν πως εάν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα «διασώσουν» τους διαδηλωτές της χώρας

Διεθνή / Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν πως εάν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα «διασώσουν» τους διαδηλωτές της χώρας

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι Ιρανοί πολίτες διαμαρτύρονται για την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας τους - Εχθές υπήρξαν αναφορές για τουλάχιστον 6 νεκρούς
THE LIFO TEAM
Ο Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τον Τραμπ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Διεθνή / Ο Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να μιλήσει με τον Τραμπ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Ο Μαδούρο απέφυγε να σχολιάσει τη φερόμενη επίθεση των ΗΠΑ σε περιοχή πρόσδεσης σκαφών στη Βενεζουέλα, την οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, χρησιμοποιούσαν τα καρτέλ ναρκωτικών
THE LIFO TEAM
 
 