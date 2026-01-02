ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Δόθηκε εντολή για απομάκρυνση 3.000 παιδιών και των γονέων τους από Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ

Η εντολή αφορά περίπου 44 πόλεις και χωριά των επαρχιών

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Οι αρχές στην Ουκρανία έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότερα από 3.000 παιδιά με τους γονείς τους από πόλεις και χωριά στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προέλαση τους τελευταίους μήνες.

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας, αποφασίστηκε η αναγκαστική απομάκρυνση πλέον των 3.000 παιδιών και των γονέων τους από 44 πόλεις και χωριά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Ανοικοδόμησης Ολέξι Κουλέμπα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

