Grok: Κενά ασφαλείας οδήγησαν σε εικόνες ανηλίκων στο X

Η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, παραδέχθηκε ότι κενά στις δικλίδες ασφαλείας του chatbot Grok οδήγησαν στη δημιουργία εικόνων που απεικόνιζαν ανηλίκους με «ελάχιστο ρουχισμό» στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με το Reuters, το Grok ανέφερε την Παρασκευή ότι σε «μεμονωμένες περιπτώσεις» χρήστες έλαβαν τέτοιου είδους εικόνες έπειτα από προτροπές προς το σύστημα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για αστοχίες στις δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες πλέον «διορθώνονται επειγόντως».

Στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στο X έδειχναν τη δημόσια καρτέλα πολυμέσων του Grok γεμάτη με εικόνες που -σύμφωνα με όσα είπαν χρήστες- είχαν αλλοιωθεί, αφού πρώτα ανέβηκαν ως φωτογραφίες και στη συνέχεια ζητήθηκε από το chatbot να τις τροποποιήσει.

Grok: Τι απάντησε το chatbot του Έλον Μασκ

Σε ανάρτησή του, το Grok ανέφερε ότι «το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM) είναι παράνομο και απολύτως απαγορευμένο», υπογραμμίζοντας ότι, παρότι υπάρχουν φίλτρα, καμία πλατφόρμα δεν είναι «100% απρόσβλητη». Το σύστημα, όπως προστίθεται, ενισχύεται με επιπλέον φίλτρα και αυξημένη παρακολούθηση για να αποτραπούν πλήρως αντίστοιχα αιτήματα στο μέλλον.

Σε ξεχωριστή απάντηση προς χρήστη την Πέμπτη, το Grok τόνισε ότι τα περισσότερα περιστατικά μπορούν να αποτραπούν μέσω προηγμένων μηχανισμών ελέγχου, ενώ η xAI εξετάζει ήδη τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από την κοινότητα.

Όταν το Reuters ζήτησε επίσημο σχόλιο από την xAI μέσω email, η απάντηση που έλαβε ήταν η φράση: «Legacy Media Lies (Τα καθιερωμένα ΜΜΕ ψεύδονται)».

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για αυστηρότερους ελέγχους, διαφάνεια και αποτελεσματική προστασία ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Reuters