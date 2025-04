Νετανιάχου: Σφοδρή επίθεση του γιου του στον Μακρόν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στον Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησε ο γιος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιάιρ.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ο Γιάιρ Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τις δηλώσεις του για «αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους» από τη Γαλλία.

Σημειώνεται πως λίγες ημέρες πριν, ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «τον Ιούνιο», με την ευκαιρία της διάσκεψης στην οποία θα συμπροεδρεύσει μαζί με τη Σαουδική Αραβία, στη Νέα Υόρκη. «Πρέπει να οδεύσουμε προς την αναγνώριση και επομένως, τους επόμενους μήνες θα το κάνουμε», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 5.

Στον απόηχο αυτών των δηλώσεων, ο 33χρονος γιος του Νετανιάχου σε ανάρτησή που επισυνάπτει τις δηλώσεις του Γάλλου πρόεδρου, γράφει μεταξύ άλλων: «Ναι στην ανεξαρτησία της Νέας Καληδονίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Γαλλικής Πολυνησίας! Ναι στην ανεξαρτησία της Κορσικής!».

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c