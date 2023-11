Ισραήλ: «Οι δυνάμεις των IDF επιχειρούν αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα»

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι επιβεβαίωσε τη «στοχευμένη επιχείρηση» εντός του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στη Γάζα.

«Οι δυνάμεις του IDF επιχειρούν αυτή τη στιγμή με στοχευμένο τρόπο στο νοσοκομείο Αλ- Σίφα. Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε ένα καθορισμένο συγκρότημα για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν δραστηριότητα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και σύμφωνα με μια επιχειρησιακή ανάγκη».

Η Χαμάς και αξιωματούχοι των υγειονομικών αρχών στη Γάζα διέψευσαν τους ισχυρισμούς ότι η Χαμάς λειτουργεί μέσα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

A precise and targeted operation is being carried out against Hamas in a very specific area of the Shifa Hospital. We have soldiers trained specifically for this situation, and continue to reiterate we are ONLY at war with Hamas. We continue to do everything in our power to… pic.twitter.com/75t7YEncBk