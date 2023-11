Οι ισραηλινές δυνάμεις μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομή μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα τα ξημερώματα, σε μια «ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση εναντίον της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή» του ιατρικού συγκροτήματος.

Λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, είπε ότι το Ισραήλ είχε πει σε αξιωματούχους στην επικράτεια ότι θα πραγματοποιήσει έφοδο στο νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα «τα επόμενα λεπτά». Το Αλ Σίφα είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο δρ Munir al-Bursh, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν κάνει επιδρομή στη δυτική πλευρά του νοσοκομειακού συγκροτήματος Αλ Σίφα. «Γίνονται μεγάλες εκρήξεις και μπήκε σκόνη στις περιοχές που βρισκόμαστε. Πιστεύουμε ότι σημειώθηκε έκρηξη μέσα στο νοσοκομείο», είπε.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα είπε στο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ερευνούν το υπόγειο του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι είδε τανκς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Ο Khader Zaanoun, είπε «είδα έξι τανκς μέσα στο νοσοκομείο και περισσότερους από εκατό στρατιώτες κομάντο. Μπήκαν στο κύριο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, κάποιοι από τους στρατιώτες ήταν μασκοφόροι και ούρλιαζαν στα αραβικά «μην κινείσαι, μην κινείσαι».

Νωρίτερα, ο Khader είχε πει ότι οι στρατιώτες είχαν «ρίξει καπνογόνα που προκάλεσαν ασφυξία στους ανθρώπους» ενώ πρόσθεσε πως είδε στρατιώτες να μπαίνουν μέσα στο χειρουργικό τμήμα.

«Οι δυνάμεις του IDF πραγματοποιούν μια ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια καθορισμένη περιοχή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, βάσει πληροφοριών και μιας επιχειρησιακής αναγκαιότητας» ανέφεραν στο μήνυμά τους οι ισραηλινές δυνάμεις.

«Ο Ισραηλινός Στρατός διεξάγει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα για να νικήσει τη Χαμάς και να σώσει τους ομήρους μας. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα.

»Οι δυνάμεις του IDF περιλαμβάνουν ιατρικές ομάδες και αραβόφωνους, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ειδική εκπαίδευση για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον, με σκοπό να μην προκληθεί ζημιά στους αμάχους που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως ανθρώπινες ασπίδες.

»Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ισραηλινός Στρατός έχει προειδοποιήσει δημοσίως επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική χρήση του νοσοκομείου Αλ Σίφα από τη Χαμάς θέτει σε κίνδυνο το προστατευόμενο καθεστώς του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έδωσε αρκετό χρόνο για να σταματήσει αυτή η παράνομη κατάχρηση του νοσοκομείου.

»Χθες, ο Ισραηλινός Στρατός μετέφερε για άλλη μια φορά στις αρμόδιες αρχές στη Γάζα ότι όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να σταματήσουν εντός 12 ωρών. Δυστυχώς δεν το έκαναν.

»Οι IDF έχουν επίσης διευκολύνει την εκκένωση ευρείας κλίμακας του νοσοκομείου και διατηρεί τακτικό διάλογο με τις αρχές του νοσοκομείου.»

🔴 Operational Update: IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



