Νέος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Τουρκία

Νέος σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε την Τουρκία, σύμφωνα με το AFAD, λίγες ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Σύμφωνα με το τουρκικό αστεροσκοπείο Kandilli, όπως μεταδίδει το CNN Turk, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στην περιοχή Καχραμανμαράς.

📹 | Another building collapses in #Adana after a new #earthquake.pic.twitter.com/r83sUU8E08