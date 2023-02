Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ: Εκατόμβη νεκρών σε Τουρκία και Συρία- Δραματικές εικόνες

Tουλάχιστον 284 νεκροί και 2.323 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός στην Τουρκία και εκατοντάδες τα θύματα στη Συρία του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την περιοχή στα σύνορα των χωρών.

Τον τραγικό απολογισμό ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τουλάχιστον 427 άνθρωποι πέθαναν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τον σεισμό και στη Συρία.

Δεκάδες άνθρωποι στις περιοχές της βόρειας Συρίας που ελέγχουν οι αντάρτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που είχε επίκεντρο τη γειτονική Τουρκία και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

Σε ανακοίνωσή τους τα Λευκά Κράνη, ομάδα διασωστών που δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, ζήτησαν από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέμβουν άμεσα για να βοηθήσουν τον τοπικό πληθυσμό.

At least 80 people are confirmed dead in northern #Syria, the real number is expected to be much higher. Many victims are inherently rubble. Snow and rain are complicating search and rescue effort. Hospitals are full with the dead and injured @MedGlobalOrg pic.twitter.com/v07eVHjONQ — Dr. Zaher Sahloul (@sahloul) February 6, 2023

Ο Φουάτ Οκτάι διευκρίνισε ότι 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Καχρανμαρμαράς, το επίκεντρο του σεισμού, άλλοι 20 στην Οσμάνιγε, 18 στη Σανλιούρφα, 14 στη Ντιγιάρμπακιρ και 13 στην Αντιγιαμάν.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σαμαντάγκ Murat Kütük δήλωσε ότι πολλά κτίρια στην περιοχή καταστράφηκαν λόγω του σεισμού που έχει επηρεάσει 10 επαρχίες, και είπε πως «Έχουμε πολίτες κάτω από τα ερείπια. έχουν νεκρούς και τραυματίες» .

Αλληλεγγύη και βοήθεια σε Τουρκία και Συρία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια μετά τον πολύνεκρο σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα την Τουρκία, ανέφερε μέσω Twitter ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι.

«Σοκαριστικό να ακούμε για τον τεράστιο αντίκτυπο του σεισμού που σκότωσε τόσους πολλούς ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε ο Όλιβερ Βάρχελι.

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της», τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο Twitter μετά τον σεισμό στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

«Με βαθιά λύπη άκουσα σήμερα το πρωί για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις πολλές οικογένειες που έχασαν ζωές και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Με ανάρτησή του πριν από λίγο το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές λόγω του φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία.

»Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα συνεργεία διάσωσης που μάχονται για να σώσουν ζωές. Η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει τους πόρους της και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Profoundly saddened by the loss of life & damage following the devastating earthquake that hit #Türkiye & #Syria. Our thoughts are w/ the victims’ families, the injured & the rescue crews fighting to save lives. #Greece has mobilised its resources & is ready to provide assistance pic.twitter.com/gcJAk5QW9o — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2023

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό 7,9 βαθμών που έπληξε το κεντρικό τμήμα της χώρας και τη βορειοδυτική Συρία και έγινε επίσης αισθητός σε τμήματα του Ισραήλ και των Παλαιστινιακών Εδαφών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Έλι Κοέν σημείωσε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα ταχείας βοήθειας.

Heart wrenching

The 7.8 magnitude earthquake hit Northern Syria too, which is already in rebels. No infrastructure to help the victims.

May Allah be with them 💔#earthquake #Syria #Turkey #TurkeyEarthquake #زلزال pic.twitter.com/Gl1UJ3l2NV — Nasrullah Khan Khoso (@KhosoNasar) February 6, 2023

Η Ουκρανία επίσης δήλωσε έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στον «φιλικό» τουρκικό λαό μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη χώρα, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

