Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ- Η στιγμή που καταρρέουν κτίρια στην Τουρκία

Τραγικά είναι τα βίντεο από την Τουρκία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν κτίρια να καταρρέουν μέσα σε δευτερόλεπτα από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που έπληξε τα σύνορα με τη Συρία νωρίς το πρωί.

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία έχει φτάσει τουλάχιστον τους 912 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, όπως ανέφερε.

Την ίδια ώρα και στην Συρία ο απολογισμός είναι τραγικός με εκατοντάδες νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες.

Οι αρχές εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών τις επόμενες ώρες θα αυξηθεί ενώ τα νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη κατακλυστεί από τραυματίες.

My sympathies to the people of Turkey who suffered in the horrible earthquake. It is a devastating tragedy. pic.twitter.com/Dn7ErruNfx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

Videos of a woman who filmed herself trapped under earthquake rubble and a father calling out to his son, reveal the desperate situation people are facing across Turkey and Syria as they wait to be rescued ⤵️ pic.twitter.com/7aV244m9TY — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 6, 2023