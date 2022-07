Το νέο Instagram δεν αρέσει σε Κιμ Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ: «Μην προσπαθείτε να γίνετε TikTok»

Ο επικεφαλής του Instagram απάντησε στην μαζική έκκληση χρηστών, ανάμεσά τους Κιμ Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ, να σταματήσει να εισάγει λειτουργίες που κάνουν την πλατφόρμα να μοιάζει με το TikTok.

Το Instagram επιβράβευσε πρόσφατα τους χρήστες που ποστάρουν περισσότερα σύντομα βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των Reels, τα οποία μιμούνται τα βίντεο του TikTok. Η πλατφόρμα έχει επίσης ενημερώσει τον αλγόριθμό της ώστε να δίνει προτεραιότητα στα Reels αντί για αναρτήσεις από άτομα που ακολουθεί ένας χρήστης.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερο μέρος του Instagram θα είναι βίντεο», δήλωσε ο Άνταμ Μοσέρι.

«Πρόκειται για πολλές αλλαγές ταυτόχρονα», πρόσθεσε. «Αλλά θα πρέπει επίσης να εξελιχθούμε γιατί ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και θα πρέπει να αλλάξουμε μαζί του».

