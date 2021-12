Ο Drakeo the Ruler, ο καταξιωμένος ράπερ του Λος Άντζελες, πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι σε μουσικό φεστιβάλ.

Ο εκπρόσωπό του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στον Guardian, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο 28χρονος, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ντάρελ Κάλντγουελ, θα εμφανιζόταν στο φεστιβάλ Once Upon a Time στο Λος Άντζελες.

Πηγή δήλωσε στους LA Times ότι ο Κάλντγουελ δέχθηκε επίθεση στον χώρο του φεστιβάλ από μια ομάδα ανθρώπων το βράδυ του Σαββάτου. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο διοργανωτής του φεστιβάλ, Live Nation, ανέφερε σε δήλωση πως «Υπήρξε μια συμπλοκή στο δρόμο προς τα παρασκήνια. Από σεβασμό προς τους εμπλεκόμενους και σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, οι καλλιτέχνες και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με τα υπόλοιπα σόου, οπότε το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε μια ώρα νωρίτερα».

Εξαιτίας αυτού ακυρώθηκε το σετ του Snoop Dogg.

Ο Κάλντγουελ ήταν μια φιγούρα λατρείας για τους φανς της ραπ σκηνής της πόλης του. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο mixtape του το 2015 και συνέχισε με την κυκλοφορία 10 ακόμη ολοκληρωμένων project.

Το 2017 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 11 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή. Τον Μάρτιο του 2018, τέθηκε υπό κράτηση για άλλη μια φορά, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς τον Δεκέμβριο του 2016.

Συνέχισε να ηχογραφεί μουσική ενώ ήταν φυλακισμένος. Το mixtape Thank You For Using GTL ηχογραφήθηκε μέσω τηλεφώνου από τη φυλακή.

Τελικά αθωώθηκε από τις κατηγορίες τον Ιούλιο του 2019. Μετά από συμφωνία για την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας, αφέθηκε ελεύθερος στο Νοέμβριο του 2020.

Ακολούθησε το άλμπουμ του The Truth Hurts, συμπεριλαμβανομένου του single Talk to Me με guest star τον Drake.

Ο Drake ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής, γράφοντας στο Instagram ότι ο Κάλντγουελ πάντα εξύψωνε το πνεύμα του με την ενέργειά του.

Ο δημοσιογράφος του Λος Άντζελες Τζεφ Βάις, ο οποίος είχε αγωνιστεί για την ελευθερία του, απέτισε φόρο τιμής, αποκαλώντας τον «τον μεγαλύτερο καλλιτέχνη της δυτικής ακτής μιας ολόκληρης γενιάς. Ένας θρύλος που επινόησε μια νέα γλώσσα ραπ με "ολισθηρούς" και νευρικούς ρυθμούς και ψυχεδελική αργκό».

Με πληροφορίες του Guardian