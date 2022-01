Συντετριμμένη η Σινέντ Ο' Κόνορ ανακοίνωσε πως η έφηβος γιος της, Shane πέθανε σε ηλικία 17 ετών.

Ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός δυο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, την Πέμπτη, όταν η αστυνομία είχε ξεκινήσει ευρεία έρευνα για τον εντοπισμό του.

Η 55χρονη τραγουδίστρια είπε ότι ο «όμορφος» γιος της ήταν το «φως της ζωής μου» σε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

«Ο όμορφος γιος μου, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ 'αγαπώ τόσο πολύ», ανέφερε σε δήλωση στο Twitter.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: