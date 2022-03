Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας ίσως από αύριο - «Ακούνε τις προτάσεις μας, δε θέτουν τελεσίγραφα»

Περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ίσως διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Ποντολίακ, ανώτερο σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Μόλις διαμορφωθούν αμοιβαία νομικά σχήματα, θα προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση - ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων. Μπορεί να είναι αύριο, ή την Τρίτη» ανέφερε ο Ποντολίακ στο λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.



«Υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, δεκάδες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας πολιτικής συμφωνίας και, κυρίως, στρατιωτικής συμφωνίας. Εννοώ κατάπαυση του πυρός, μια φόρμουλα για εκεχειρία και απόσυρση δυνάμεων» πρόσθεσε ο ίδιος, που διευκρίνισε πως «στις διαπραγματεύσεις η ρωσική πλευρά δε θέτει τελεσίγραφα, ακούει τις προτάσεις μας».

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are - the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn