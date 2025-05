Νέα Υόρκη: Γιατί προσέκρουσε στη Γέφυρα του Μπρούκλιν το μεξικανικό ιστιοφόρο

Τους λόγους για τους οποίους το ιστιοφόρο του Μεξικανικού Ναυτικού, που βρισκόταν σε περιοδεία καλής θέλησης, προσέκρουσε το βράδυ του Σαββάτου στο κάτω μέρος της Γέφυρας του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αναζητούν οι αρχές.

Κατά την πρόσκορουση, δύο μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον ακόμη 22 άτομα, εκ των οποίων οι έντεκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πλοίο, με την ονομασία Cuauhtémoc, μετέφερε 277 άτομα κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, επιβεβαίωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τα μεσάνυχτα ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σημείωσε πως είχε προηγηθεί διακοπή ρεύματος στο πλοίο πριν από τη σύγκρουση.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι τα δύο θύματα ήταν μέλη του πληρώματος του Cuauhtémoc. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, μεταξύ των 22 τραυματιών, έντεκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εννέα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει στην Προβλήτα 17 στο Μανχάταν, ακριβώς κάτω από τη Γέφυρα του Μπρούκλιν, και είχε προγραμματίσει να αποπλεύσει νότια από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, με ενδιάμεση στάση στην προκυμαία του Μπρούκλιν για ανεφοδιασμό πριν συνεχίσει προς την Ισλανδία.

NEW: Video shows sailors on the masts of the Mexican Navy ship Cuauhtémoc before it hit the Brooklyn bridge. #PuenteDeBrooklyn #Barco #boat pic.twitter.com/gW5GXBfp1a