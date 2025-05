Ιστιοφόρο του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν - 22 τραυματίες

Ένα ιστιοφόρο εκπαιδευτικό πλοίο που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (τοπική ώρα), προκαλώντας τραυματισμούς σε 22 άτομα και σοβαρές ζημιές στο ανώτερο τμήμα των καταρτιών, σύμφωνα με πληροφορίες των αρμόδιων αρχών.

Σε υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, το σκάφος διακρίνεται να περνά κάτω από τη γέφυρα, όταν οι κορυφές των ιστίων του χτυπούν στη μεταλλική κατασκευή.

Πολίτες που βρίσκονταν κατά μήκος του ποταμού East River παρακολούθησαν έντρομοι τη σκηνή, καθώς το φωταγωγημένο ιστιοφόρο Cuauhtémoc, με υψωμένα τα πανιά του, κατευθυνόταν προς τη γέφυρα, της οποίας το ύψος αποδείχθηκε ανεπαρκές για την ασφαλή διέλευση του πλοίου.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.



pic.twitter.com/fncYDnHtuz