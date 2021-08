Δρομολόγια τρένων και αεροπλάνων ακυρώθηκαν στην Νέα Υόρκη καθώς ο τυφώνας Χένρι πλησιάζει στην ανατολική ακτή.

Χθες, πλήθος Νεοϋρκέζων που είχε συγκεντρωθεί στο Σέντραλ Πάρκ για να απολαύσει την έναρξη των μεγάλων συναυλιών, που είχαν διακοπεί λόγω της πανδημίας, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Την ώρα που ο Μπάρι Μάνιλοου, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με τους Μπρους Σπρίνγκστιν, Πάτι Σμιθ και Πολ Σάιμον, τραγουδούσε, μια φωνή ακούστηκε από τα μεγάφωνα να προτρέπει τους θεατές να κατευθυνθούν γρήγορα και με ψυχραιμία προς την κοντινότερη έξοδο, καθώς πυκνά σύννεφα είχαν καλύψει τον ουρανό.

Περίπου 60.000 θεατές αναμένονταν στη συναυλία, την ώρα που ο «Χένρι» πλησίαζε, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα σχεδόν 120 χιλιομέτρων την ώρα.

Επίσης, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα τρένα στο New Haven Lane και στο Wassaic Branch θα είναι εκτός λειτουργίας σήμερα, μαζί με τον Long Island Rail Road στο υποκατάστημα Montauk και από και προς το Greenport.

«Η προβλεπόμενη πορεία του τυφώνα Χένρι δείχνει ότι οι σημαντικότερες πιθανές επιπτώσεις θα είναι στους επιβάτες του Metro-North στο Κονέκτικατ, αλλά οι τρέχουσες προβλέψεις κάνουν λόγο για ανέμους τροπικής καταιγίδας σε ολόκληρη την επικράτειά μας», δήλωσε η Πρόεδρος της Metro-North Catherine Rinaldi ενώ σύστησε στους Νεοϋορκέζους σε όλη την περιοχή να αποφύγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Εν τω μεταξύ, στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν τουλάχιστον 280 πτήσεις για σήμερα.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο, προέτρεψε τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

«Όσοι μπορούν να μείνουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας τους συστήνουμε να παραμείνουν σε κλειστό χώρο. Η έντονη βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές πλημμύρες σε όλη την πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου..

«Εάν ταξιδεύετε, αποφύγετε τις πλημμυρισμένες περιοχές, ανάψτε τους προβολείς σας, οδηγήστε αργά και δείξτε προσοχή και μην κινείστε σε πλημμυρισμένες περιοχές» πρόσθεσε.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στο ανατολικό Λονγκ Άιλαντ σήμερα, με ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 117χλμ/ ώρα.

Ο δήμαρχος είπε ότι η καταιγίδα μπορεί να ρίξει μερικά δέντρα και πιθανότατα θα προκαλέσει διακοπές ρεύματος.

The man who told 22,000+ Central Park concert goers to “move to somewhere indoors briefly nearby” to wait out the lightning storm (at the start of a hurricane) has been in charge of our city for 8 years.



It explains so much. 🤦‍♀️😩 https://t.co/8oLUupXUyn