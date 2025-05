Νέα κλιμάκωση στη Γάζα: Εντολή εκκένωσης 14 περιοχών στα βόρεια

Νέα προειδοποίηση εκκένωσης εξέδωσε σήμερα Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός για 14 συνοικίες στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ των οποίων περιοχές της Μπέιτ Λαχίγια και της Τζαμπαλίγια.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στα αραβικά, ο στρατός ανέφερε ότι «επιχειρεί με αυξημένη ένταση στις συγκεκριμένες περιοχές», υποστηρίζοντας ότι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις συνεχίζουν να δρουν εκεί.

Είχε προηγηθεί παρόμοια προειδοποίηση το βράδυ της Τετάρτης, την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις συνέδεσαν με εκτοξεύσεις ρουκετών από τον βορρά της Γάζας.

Η νέα κλιμάκωση στη Γάζα έρχεται στον απόηχο της φονικής επίθεσης στην Ουάσιγκτον, όπου δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας δολοφονήθηκαν έξω από έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Οι αμερικανικές αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ο οποίος φέρεται να φώναζε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα την ώρα της επίθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε την Πέμπτη ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάσει, λέγοντας ότι προωθούν «αντισημιτική και αντιαντιισραηλινή ρητορική», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στο κλίμα που οδήγησε στη δολοφονία δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

The murder of Yaron and Sarah at the AJC event in Washington D.C. reflects the alarming rise of anti-Semitic incitement since October 7th - fueled by false accusations against Israel.



Hamas started this war, and is solely responsible for its continuation and the suffering of… pic.twitter.com/Ndt8z7qtW9