Ιαπωνία: Ρεκόρ υπογεννητικότητας - «Χάθηκαν» 900.000 κάτοικοι μέσα σε έναν χρόνο

Πρόκειται για τη 16η συνεχόμενη χρονιά πληθυσμιακής συρρίκνωσης

Φωτογραφία: Unsplash
Με ρυθμό χωρίς ιστορικό προηγούμενο μειώθηκε ο πληθυσμός της Ιαπωνίας το 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που οι κυβερνητικές προσπάθειες για τόνωση της γεννητικότητας παραμένουν αναποτελεσματικές.

Συγκεκριμένα, η χώρα έχασε 908.574 Ιάπωνες πολίτες μέσα σε έναν χρόνο - μείωση 0,75% - με τον συνολικό αριθμό των κατοίκων ιαπωνικής υπηκοότητας να ανέρχεται πλέον σε 120,65 εκατομμύρια.

Πρόκειται για τη 16η συνεχόμενη χρονιά πληθυσμιακής συρρίκνωσης, η οποία μάλιστα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τότε που τηρούνται αναλυτικά δεδομένα, όπως επιβεβαιώνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα είχε χαρακτηρίσει πρόσφατα τη δημογραφική κρίση ως «σιωπηλή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δεσμευόμενος για πολιτικές ενίσχυσης των οικογενειών με πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ωστόσο, τα μέτρα δεν έχουν ακόμη ανακόψει την καθοδική πορεία.

Ιαπωνία: Αύξηση των αλλοδαπών, σταθερή η γήρανση

Σε αντίθεση με τον ιαπωνικό πληθυσμό, οι μόνιμοι αλλοδαποί κάτοικοι αυξήθηκαν, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των σχετικών καταγραφών το 2013. Την 1η Ιανουαρίου 2025, ανέρχονταν σε 3,67 εκατομμύρια άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Συνολικά, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας - Ιάπωνες και αλλοδαποί - ήταν 124.330.690 άτομα, καταγράφοντας μείωση 0,44% σε σύγκριση με το 2023.

Η Ιαπωνία διαθέτει έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο, με μέση ηλικία τα 49,9 έτη - δεύτερη μόνο μετά το Μονακό, που έχει μέσο όρο 56,9 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούν πλέον στο 29,58% του πληθυσμού, ενώ εκείνοι ηλικίας 15-64 ετών καλύπτουν το 59,04%. Και οι δύο κατηγορίες σημείωσαν μικρές αυξήσεις συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Ιαπωνία: Καταρρέει η γεννητικότητα - Πολιτικές αναταράξεις

Η γεννητικότητα στην Ιαπωνία κατέγραψε ιστορικό χαμηλό το 2024, καθώς οι γεννήσεις μειώθηκαν για πρώτη φορά κάτω από τις 700.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, καταγράφηκαν συνολικά 686.061 γεννήσεις — 41.227 λιγότερες από το 2023. Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό γεννήσεων από το 1899, όταν άρχισε η επίσημη καταγραφή.

Το μείγμα της δημογραφικής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων φαίνεται πως ενισχύει πολιτικές δυνάμεις με εθνικιστικό προφίλ. Το κόμμα Σανσέιτο, που ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια, κατέλαβε 14 έδρες στις πρόσφατες εκλογές για την άνω Βουλή τον Ιούλιο, με κεντρικό σύνθημα «Πρώτα η Ιαπωνία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

