Ουάσινγκτον: Νεκροί δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας έξω από το Εβραϊκό Μουσείο μετά από επίθεση

Δύο υπάλληλοι της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 21 Μαΐου, κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της πόλης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, που δέχθηκαν πυροβολισμούς εξερχόμενοι μιας εκδήλωσης στο Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας, κατά πληροφορίες από πηγές που επικαλείται το BBC. Τα μέσα σχολιάζουν, ότι το περιστατικό μοιάζει να ήταν στοχευμένο.

Ως ώρα της επίθεσης υπολογίζεται 21:05 τοπική ώρα, κοντά στις οδούς 3rd και F NW, σε τουριστική περιοχή με αξιοθέατα, μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού γραφείου του FBI στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας παρευρίσκονταν στην εκδήλωση στο μουσείο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Israeli Embassy member and 1 other shot and killed in DC after Capital Jewish Museum event by someone yelling Free Pal.... Suspect is being questioned.