Ανήσυχοι οι Ρεπουμπλικάνοι: Ο Τραμπ έτοιμος να μειώσει «πολύ περισσότερο» τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο έτοιμος να μειώσει «πολύ περισσότερο» τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, μετά την ανακοίνωση της προηγουμένης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε έναν χρόνο.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και θα «μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος έκρινε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ρεπουμπλικάνου προέδρου, που του πρόσαψε πως «δεν ξέρει τι λέει».

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 Αμερικανοί στρατιώτες, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων.

Ανήσυχοι οι Ρεπουμπλικάνοι για τη μείωση των Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία

Πάντως, Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές- πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών Ένοπλων Δυνάμεων- εξέφρασαν την ανησυχία τους για το σχέδιο της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ να αποσύρει περίπου Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση απόσυρσης μιας αμερικανικής ταξιαρχίας από τη Γερμανία», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε.

Ο Ρότζερς είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ο Γουίκερ προεδρεύει της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες τόνισαν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόνισαν επίσης, τη συνεργασία του Βερολίνου στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δικαιωμάτων υπερπτήσεων.

Ενώ σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο, ​υποστήριξαν οι Ρότζερς και Γουίκερ. Μέχρι να το κάνουν αυτό, τονίζουν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο πεδίο.

Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Πούτιν», δήλωσαν.

«Αντί για απόσυρση εντελώς των δυνάμεων από την ήπειρο, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην Ευρώπη μετακινώντας αυτές τις 5.000 αμερικανικές δυνάμεις προς τα ανατολικά», πρότειναν.