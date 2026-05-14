Ουκρανία: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα εκτεταμένων ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones

Ρωσικοί πύραυλοι και drones βομβαρδίζουν την Ουκρανία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς σχεδόν αδιάκοπες σφοδρές επιθέσεις πλήττουν τη χώρα, με το Κίεβο να δέχεται το κύριο βάρος των πληγμάτων που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός 13χρονου, και τον τραυματισμό 44 ατόμων στην πρωτεύουσα.

Οι νυχτερινές επιθέσεις ακολούθησαν τις σφοδρές επιδρομές με πύραυλους και drones που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη, μία από τις μακροβιότερες επιθέσεις του πολέμου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί ήδη πέντε νεκροί στο Κίεβο ως αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής ρωσικής επίθεσης», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρέπει να δοθεί μια δίκαιη απάντηση σε όλες αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι είχε διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να προετοιμάσουν επιλογές για αντίποινα.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 3 π.μ. της Πέμπτης με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Μόσχα, με τον ήχο των εκρήξεων να αντηχεί σε όλο το Κίεβο. Η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε στα ανατολικά της πόλης.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στην Ουκρανία

Η κλίμακα των ρωσικών επιθέσεων και η έντασή τους φάνηκε να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήταν κοντά, μετά από πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι ο πόλεμος ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι στην τελευταία επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 56 πύραυλοι διαφόρων τύπων και σχεδόν 700 drones. Ξεχωριστά, η Ουκρανία ανέφερε ότι ρωσικά drones χτύπησαν την Πέμπτη ένα όχημα του ΟΗΕ στη Χερσώνα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλιτσκό, δήλωσε ότι μια μεγάλη πολυκατοικία κατέρρευσε στην περιοχή Νταρνίτσκι της πόλης.

«Δεκαοκτώ διαμερίσματα έχουν καταστραφεί. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και έρευνας. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 11 άτομα έχουν διασωθεί από το κτίριο», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Σαράντα άτομα έχουν τραυματιστεί στην πρωτεύουσα ως αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας επίθεσης του εχθρού. Μεταξύ αυτών είναι και δύο παιδιά. Τριάντα ένα από τα τραυματισμένα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι «πιστεύεται ότι περισσότερα από 10 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται» από την επίθεση.

Οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 80. Φαίνεται ότι περιλάμβαναν επιθέσεις «διπλού χτυπήματος» που στόχευαν τις ομάδες πρώτης επέμβασης που είχαν αποσταλεί στους τόπους των επιθέσεων, ενώ χτυπήθηκαν επίσης 24 τοποθεσίες που σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Μετά τις επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, η Ουγγαρία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας την Πέμπτη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που επέφερε η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ ως πρωθυπουργού, μετά από χρόνια φιλικών σχέσεων μεταξύ Βουδαπέστης και Μόσχας υπό τον προκάτοχό του, Βίκτορ Όρμπαν.

Οι εξελίξεις στην πολεμική διαμάχη και ένα πιθανό τέλος

Η κλίμακα των πρόσφατων επιδρομών οδήγησε σε προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία προσπαθούσε να κατακλύσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, με drones και πυραύλους.

Σε ανάρτησή του αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιδρομές ως «μία από τις μακροβιότερες [και πιο] μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», υπονοώντας ότι στόχος της Μόσχας ήταν να διαταράξει το «πολιτικό κλίμα» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα.

Πρόσθεσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας είχαν εκτιμήσει ότι η Μόσχα προσπαθούσε να κατακλύσει τις αεροπορικές άμυνες του Κιέβου μέσω της κλίμακας και της έντασης των επιθέσεων, προκειμένου να προκαλέσει «όσο το δυνατόν περισσότερη θλίψη και πόνο».

Οι επιθέσεις ακολούθησαν τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, οι οποίες έγιναν την Τετάρτη χωρίς πολλές λεπτομέρειες και ακολούθησαν παρόμοιες αβάσιμες δηλώσεις.

«Πιστεύω πραγματικά ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει πολύ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο. «Είτε το πιστεύετε είτε όχι, πλησιάζει».

Τα σχόλιά του ακολούθησαν τις δηλώσεις του Πούτιν σε ομιλία του το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδεχομένως πλησιάζει στο τέλος της.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα καθώς οι προοπτικές της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης φαινόταν να βελτιώνονται τους τελευταίους μήνες. Η χώρα έχει περάσει από το να ζητά διεθνή βοήθεια για την άμυνά της στο να προσφέρει σε άλλες χώρες τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης επιθέσεων, χάρη στην τεχνολογία drones που έχει αναπτύξει εσωτερικά.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει κοντά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία