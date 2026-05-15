Νέα κήρυξη τριήμερου πένθους στον δήμο Ηλιούπολης μετά τον θάνατο των δύο 17χρονων

Ο θάνατος και της δεύτερης 17χρονης κοπέλας, που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, οδήγησε τον δήμο να ανακοινώσει την κήρυξη και νέου τριήμερου δημοτικού πένθους για την πόλη, έως και την Κυριακή (17/5).

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.

Ο θάνατος των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

Η πρώτη ανήλικη πέθανε ακαριαία από την πτώση, ενώ το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Δύο ημέρες μετά το περιστατικό ανακοινώθηκε και ο δικός της θάνατος. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η ανήλικη είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα, με τους θεράποντες ιατρούς να προχωρούν κατά τις προηγούμενες ημέρες σε διαρκείς επανεκτιμήσεις της κατάστασής της.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Ανακοίνωση για τον θάνατό της εξέδωσε το ΚΑΤ.

