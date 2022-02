«Βάναυση και εντελώς απρόκλητη και αδικαιολόγητη» χαρακτηρίζει το NATO, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνοντας, μάλιστα, πως πρόκειται για μία επίθεση που έχει σχεδιαστεί από καιρό.

Την ίδια στιγμή οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατά τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής κατήγγειλαν τη Ρωσία πως φέρνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτή τη σύγκρουση, λέγοντας πως έχει απορρίψει το μονοπάτι της διπλωματίας και του διαλόγου που της προσέφεραν επανειλημμένα το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι. Έχει παραβιάσει θεμελιωδώς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ».

«Η απόφαση του Προέδρου Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία είναι ένα τρομερό στρατηγικό λάθος, για το οποίο η Ρωσία θα πληρώσει σοβαρό τίμημα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, για τα επόμενα χρόνια» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σημειώνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Συναντηθήκαμε σήμερα για να συζητήσουμε τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία επέτρεψε η Λευκορωσία. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση, να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από την Ουκρανία και να επιστρέψει από τον δρόμο της επιθετικότητας που επέλεξε. Αυτή η από καιρό σχεδιασμένη επίθεση στην Ουκρανία, μια ανεξάρτητη, ειρηνική και δημοκρατική χώρα, είναι βάναυση και εντελώς απρόκλητη και αδικαιολόγητη. Λυπούμαστε για την τραγική απώλεια ζωών, τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ενέργειες της Ρωσίας. Η ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει ριζικά κλονιστεί. Ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνη τη Ρωσία, καθώς και τη Λευκορωσία για τις πράξεις τους. Καλούμε όλα τα κράτη να καταδικάσουν ανεπιφύλακτα αυτήν την ασυνείδητη επίθεση. Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το μπαράζ ψεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης.

Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτή τη σύγκρουση. Έχει απορρίψει το μονοπάτι της διπλωματίας και του διαλόγου που της προσέφεραν επανειλημμένα το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι. Έχει παραβιάσει θεμελιωδώς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ. Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν επίσης κατάφωρη απόρριψη των αρχών που κατοχυρώνονται στην Ιδρυτική Πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας: η Ρωσία είναι αυτή που έχει απομακρυνθεί από τις δεσμεύσεις της, βάσει του Νόμου. Η απόφαση του Προέδρου Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία είναι ένα τρομερό στρατηγικό λάθος, για το οποίο η Ρωσία θα πληρώσει σοβαρό τίμημα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, για τα επόμενα χρόνια. Τεράστιες και πρωτοφανείς κυρώσεις έχουν ήδη επιβληθεί στη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συντονίζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ».

