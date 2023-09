National AIDS Trust για την «ανακριβή» ιστορία για επιθέσεις με βελόνες: Στιγματίζονται οι άνθρωποι που ζουν με HIV

Για «παραπληροφόρηση που στιγματίζει τους ανθρώπους που φέρουν τον ιό HIV» κάνει λόγο το National AIDS Trust σχετικά με μία επίθεση με βελόνες που φέρεται να είχε γίνει στη Βρετανία πριν χρόνια.

Ο βρετανικός φορέας εξέδωσε ανακοίνωση χθες μετά την είδηση που μετέδωσε η Daily Mail σχετικά με μία επίθεση που είχε σημειωθεί «πριν αρκετά χρόνια», με πρόεδρο εταιρείας να κάνει λόγο για εργαζομένους που ζουν τώρα με τον ιό του HIV, μετά από επίθεση που είχαν δεχθεί από κλέφτες με βελόνες.

Ειδικότερα, την περασμένη Παρασκευή, η Daily Mail δημοσίευσε μια ιστορία που επικεντρωνόταν στην αύξηση που έχει σημειωθεί στη Βρετανία στις κλοπές καταστημάτων, στην οποία υπήρχε και μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Richard Walker, τον εκτελεστικό πρόεδρο της Iceland Foods.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος της αλυσίδας ανέφερε πως έχει σημειωθεί αύξηση των βίαιων επιθέσεων κατά του προσωπικού που εργάζεται σε καταστήματα. «Κάθε εβδομάδα λαμβάνω κατά μέσο όρο 12 αναφορές για σοβαρά περιστατικά όπου διευθυντές και άλλοι συνάδελφοι έχουν δεχθεί επίθεση στα καταστήματά μας, σχεδόν πάντα από ληστές», δήλωσε.

«Οι συνάδελφοι δέχονται χαστούκια, γροθιές και απειλές με διάφορα όπλα, όπως μαχαίρια, σφυριά, πυροβόλα όπλα και υποδερμικές βελόνες. Μάλιστα, τρεις από τους συναδέλφους του καταστήματός μας είναι πλέον θετικοί στον ιό HIV ως αποτέλεσμα επιθέσεων με βελόνες πριν από αρκετά χρόνια. Άλλες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, από σπασμένο σαγόνι μέχρι κάταγμα κρανίου».

Μάλιστα στο επίμαχο άρθρο ο ρεπόρτερ έγραψε το εξής: «Η ιδέα ότι μετά από επίθεση με μολυσμένες βελόνες κάποιος μπορεί να μολυνθεί από τον ιό HIV ήταν εδώ και καιρό ένας σκοτεινός αστικός μύθος, αλλά τα σχόλια του κ. Walker δείχνουν ότι αυτό έχει γίνει πλέον πραγματικότητα».

STATEMENT: We believe claims that HIV transmission occurred through needle attacks to @IcelandFoods staff are inaccurate and have fueled misinformation and HIV stigma.



Read our response here🔻https://t.co/h4ZFnDpSWH pic.twitter.com/ldCL94CAEY