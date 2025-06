Νάπολη: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ - Ο ισχυρότερος των τελευταίων 40 χρόνων

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νάπολη της Ιταλίας. Η δόνηση έγινε αισθητή λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα), με εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ και - σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA - ήταν ο ισχυρότερος στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων (Campi Flegrei) τα τελευταία 40 χρόνια, ξεπερνώντας ακόμα και εκείνον της 13ης Μαρτίου.

A portion of the islet (Punta Pennata) in Bacoli collapsed into the sea after the earthquake.



A magnitude 4.6 hit 16 KM west of Napoli, Italy at 12.47 PM (Rome time) on June 30, 2025 (approximately 1 hour ago). The tremor was felt widely around Naples.#Terremoto pic.twitter.com/qzfMjSjh3e