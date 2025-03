Σεισμός 4,4 Ρίχτερ έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους στη Νάπολη

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ έβγαλε στους δρόμους του κατοίκους στη Νάπολη της Ιταλίας.

Η σεισμική δόνηση των 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην μια και είκοσι πέντε λεπτά την νύχτα, ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή του Ποτσουόλι και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την πόλη της Νάπολης. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και κινητοποιήθηκαν αμέσως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο Ποτσουόλι, στο επίκεντρο του σεισμού, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός σπιτιού που κατέρρευσε μερικώς. Μέχρι στιγμής, προκύπτει επίσης ότι έχουν πέσει σοβάδες πολυκατοικιών, ιδίως στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης.

Panico a Napoli per una scossa di magnitudo 4,4, tanti in strada. Tensione all'ex base Nato per trovare riparo. Calcinacci in strada, una ferita #ANSA pic.twitter.com/ezVWlfPoOk