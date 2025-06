Σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ στο Ιράν

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε σήμερα το βόρειο Ιράν, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σεμνάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών.

Breaking right now…



A 5.2 magnitude earthquake has just struck Central Iran, outside of Tehran..

Think someone from above is sending a message..



