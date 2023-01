Ν. Κορέα: Η Εθνοσυνέλευση απέσυρε έκθεση με σατιρικά έργα τέχνης για τον πρόεδρο- Τον έδειχναν γυμνό

Έκθεση που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο κτίριο της Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας, στη Σεούλ ακυρώθηκε από αξιωματούχους της Γραμματείας του νομοθετικού σώματος.

Ο λόγος ήταν πως κάποια έργα τέχνης, που περιλαμβάνονται σε αυτήν διακωμωδούν τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, της χώρας, Γιουν Σουκ-γέολ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την έκθεση «Goodbye in Seoul» συνθέτουν 80 έργα τέχνης, ανάμεσά τους δύο σατιρικές απεικονίσεις του πολιτικού.

Within hours into its opening in Seoul on January 9, the group exhibition “Goodbye in Seoul” was pulled by the National Assembly Secretariat for featuring artworks that criticize the newly elected president Yoon Suk-yeol and first lady Kim Keon-hee: https://t.co/6f62MCfnTc pic.twitter.com/lT39CN1czH