Μπρατισλάβα: Έφηβος σκότωσε δύο άνδρες, έξω από γκέι μπαρ

Ένας έφηβος σκότωσε δύο άνδρες, έξω από γκέι μπαρ στην Μπρατισλάβα. Σύμφωνα με τα σλοβακικά ΜΜΕ, ο δράστης- που βρέθηκε νεκρός- είναι γιος στελέχους του ακροδεξιού κόμματος της χώρας.

Η διπλή δολοφονία έγινε έξω από το μπαρ Teplaren, στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σλοβακίας. Ο δράστης βρέθηκε νεκρός σήμερα, σε άλλο σημείο της Μπρατισλάβας. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν έως 10 πυροβολισμούς.

Το ένα από τα θύματα ήταν φοιτητής και εργαζόταν περιστασιακά στο μπαρ. Ο άλλος νεκρός ήταν φίλος του. Μία σερβιτόρα, που εκείνη την ώρα μιλούσε με τους δύο άνδρες, τραυματίστηκε από τα πυρά και νοσηλεύεται.

«Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν απλώς και μόνο επειδή ήταν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Έντουαρντ Χέγκερ. «Σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα οι ομοφυλόφιλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι», συμπλήρωσε.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα, ο Χέγκερ ανέφερε πως ο δράστης ήταν ένας «ριζοσπαστικοποιημένος» έφηβος. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ πρόκειται για τον 19χρονο Γιουράι Κράιτσικ, γιο εξέχοντος στελέχους του ακροδεξιού κόμματος Vlast, το οποίο δεν μπήκε στη βουλή στις εκλογές του 2020.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί, σε πάρκο της Μπρατισλάβας. Φέρεται να είχε αναρτήσει ομοφοβικά και αντισημιτικά μηνύματα στο Τwitter, στα οποία ανέφερε ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του.

«Είναι μια οδυνηρή στιγμή για όλη τη χώρα. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε σθεναρά στο μίσος, με όλες τις μορφές του», έγραψε στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Σλοβάκος Μάρος Σέφκοβιτς και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειας των θυμάτων «αυτής της φρικαλέας επίθεσης».

Sending my wholehearted condolences to the families and close ones of the victims of the appalling attack in Slovakia. This is a painful moment for the entire country. All of us must stand firmly against hatred in all forms.